Donald Trump annuncia un maxi-investimento fino a 500 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale. Il presidente Usa svela 'Stargate', la joint-venture di Softbank, Oracle e OpenAI per investire nell'infrastruttura necessaria per l'IA. I tre colossi si impegnano a investire inizialmente 100 miliardi di dollari con l'obiettivo di salire fino a 500 miliardi in quattro anni.





