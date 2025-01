Le autorità americane potranno arrestare i migranti anche nelle scuole e nelle chiese. Lo ha stabilito il dipartimento per la sicurezza nazionale di Donald Trump, abolendo quindi la politica che ha finora obbligato gli agenti a evitare le cosiddette zone sensibili. "I criminali non saranno più in grado di nascondersi nelle scuole e nelle chiese per evitare gli arresti. L'amministrazione Trump non legherà le mani degli agenti", afferma il Dipartimento.



