Arcigay, Trump ha dichiarato guerra alle nostre identità

"C'è di che essere allibiti e molto preoccupati dopo il discorso di insediamento di Donald Trump e la firma degli ordini esecutivi con i quali il neopresidente ha dichiarato l'inizio di una vera e propria guerra, l'ennesima, questa volta su scala globale". Lo afferma, in una nota, Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay.

"Nel mirino - prosegue - innanzitutto le persone trans e queer e quelle migranti, cancellate con un tratto di penna dalla politica americana. D'altronde, da anni subiamo gli attacchi di una destra estrema che ci vuole fuori dalla società: oggi quella destra è al potere e al banchetto di festeggiamento, quello dei saluti romani, sedeva anche la nostra presidente del consiglio. Proprio nei giorni in cui negli Stati Uniti si celebra il ricordo di Martin Luther King, Premio Nobel per la pace, e si ripercorre il suo 'sogno' di un mondo senza discriminazioni, il nostro peggior incubo sta prendendo forma, risvegliando i mostri di un passato che speravamo aver definitivamente archiviato".

"Chi oggi plaude alla follia di questi proclami - conclude - porterà tutta la responsabilità degli anni che verranno. Noi, dal canto nostro, non ci spostiamo di un millimetro: perché il nostro orgoglio vale più dei miliardi di Zuckerberg e Bezos.

Mentre loro baciano l'anello al nuovo despota, noi agiremo la nostra resistenza".



