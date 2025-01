Biden celebra il cessate il fuoco a Gaza: 'Hamas non governerà'

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden celebra l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, che arriva in una regione, il Medio Oriente, "profondamente trasformato".

"Hamas non governerà più Gaza", ha detto Biden, sottolineando che il leader di Hamas è "morto e gli sponsor di Hamas nel Medio oriente sono stati indeboliti da Israele. Le armi a Gaza sono state messe a tacere" ".

"Ho lavorato in politica estera per decenni, e questa è una delle trattative più dure a cui ho mai preso parte" ammette il presidente parlando dell'accordo.

"La campagna di Israele è stata di successo" ha continuato, sottolineando che "l'Iran è nella posizione più debole in decenni" e osservando come in Libano ci sia la possibilità di un futuro senza Hezbollah.

Biden non ha poi mancato di sottolineare che, dall'avvio del cessate il fuoco, "centinaia di camion" di aiuti stanno entrando a Gaza.

Le squadre di Joe Biden e Donald Trump "hanno parlato con una sola voce negli ultimi giorni" della finalizzazione dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Un dialogo - afferma Biden - "necessario, efficace e senza precedenti".

