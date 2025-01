Yellen, dal 21 gennaio misure straordinarie per evitare default

Gli Stati Uniti adotteranno misure straordinarie a partire del 21 gennaio per evitare di superare il tetto del debito e causare un default. Lo ha detto il segretario al Tesoro Janet Yellen in una lettera al Congresso. Il 21 gennaio in carica ci sarà l'amministrazione Trump. Il presidente-eletto ha nominato Scott Bessent segretario al Tesoro e al momento non è stato ancora confermato. Bessent nel corso della sua audizione di conferma ha assicurato che, se confermato, non ci sarà alcun default.



