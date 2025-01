TikTok, stop dal 19 gennaio se Biden non offre chiarezza

TikTok sospenderà le sue attività negli Stati Uniti da domenica a meno che l'amministrazione Biden fornisca rassicurazioni a Apple, Google e altri provider. Lo annuncia la società. "Le dichiarazioni rilasciate dalla Casa Bianca e dal Dipartimento di Giustizia non sono riuscite a fornire chiarezza e le garanzie necessarie ai fornitori di servizi" quali Google e Apple, che sono "parte integrante del mantenimento di TikTok per i 170 milioni di americani" che usano l'app. "A meno che l'amministrazione Biden non fornisca immediatamente una dichiarazione definitiva per soddisfare i fornitori, TikTok sarà oscurata il 19 gennaio".



