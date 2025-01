Arriva in prima TV su Sky The Apprentice - alle origini di Trump il film, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, che racconta l'ascesa di Donald Trump, in onda domenica 19 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Il percorso di un uomo convinto che avrebbe portato alla rinascita la Grande Mela. Da aspirante imprenditore a Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (intrepretato da Sebastian Stan) è un'icona controversa che ha saputo affidarsi alla persona giusta: Roy Cohn (Jeremy Strong) avvocato e faccendiere newyorkese che riconobbe nella determinazione di Trump un'arma vincente. Cohn gli insegnò a piegare un sistema corrotto a proprio vantaggio, plasmando il futuro leader. The Apprentice - Alle origini di Trump esplora il legame profondo e ambivalente tra queste due figure, rivelando come gli insegnamenti di Roy abbiano forgiato l'uomo e siano stati fondamentali per la sua ascesa al potere.

New York anni '70. Determinato ad uscire dall'ombra del potente padre e a farsi un proprio nome nel settore immobiliare di Manhattan, l'aspirante magnate Donald J. Trump è agli inizi della sua carriera quando incontra colui che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn.

Intravedendo in Donald un giovane promettente, il controverso avvocato - con un passato di indagini sui sospetti comunisti insieme al senatore Joseph McCarthy e condannato per spionaggio contro Julius e Ethel Rosenberg - insegna al suo discepolo come accumulare ricchezza e potere tramite l'inganno, l'intimidazione e la manipolazione dei media. Il resto è storia.



