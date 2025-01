Gli Stati Uniti devono dimostrare alla Cina che pagherà un prezzo troppo alto se invaderà Taiwan: lo ha detto Marco Rubio nella sua udienza di conferma al Senato come segretario di Stato. "Penso che dobbiamo farci un'idea del fatto che, a meno che non cambi qualcosa di drastico, come un equilibrio (tra Cina e Taiwan) in cui concludono che i costi dell'intervento a Taiwan sono troppo alti, dovremo occuparcene prima della fine di questo decennio", ha detto.



