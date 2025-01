Incendio Palisades si allarga, estese evacuazioni

L'incendio di Palisades continua a espandersi. Le colline che corrono perpendicolari al mare non riescono più a contenere le fiamme e il rischio è ora che il fuoco riesca a scavallarle, a nord e est dell'area finora colpita, arrivando a quartieri come Encino, Brentwood e Bel Air dove oggi e' arrivato l'ordine di evacuazione. Una grande nube rossa nel cielo è visibile da ieri sera anche dalla San Fernando Valley, un'area densamente abitata e industriale che si sviluppa a nord. I vigili del fuoco hanno esteso ancora l'area con obbligo di evacuazione immediata e si percorre in macchina l'autostrada 405 da Long Beach verso la valle, un'area fino a ieri protetta dalle colline e lontana più di 20 chilometri dall'Oceano, il cellulare non smette di suonare segnalando di lasciare immediatamente l'area.



