Los Angeles, Newsom ordina un'inchiesta sulla rete idrica

Il governatore della California Gavin Newsom ha ordinato un'inchiesta indipendente sui problemi alla rete idrica di Los Angeles alla luce di quanto e' successo durante la lotta agli incendi.

Newsom, in una lettera al capo del Dipartimento alle acque e all'energia elettrica della metropoli, ha definito "profondamente preoccupanti" notizie circolate su una perdita di pressione e sulla carenza di risorse in una riserva particolarmente importante. Il governatore ha aggiunto che i problemi agli idranti hanno "gravemente impedito" gli sforzi di proteggere case e corridoi di evacuazione: "Ci servono risposte per capire come possa essere accaduto", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA