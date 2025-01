Kennedy Jr 'è pericoloso', 15mila medici firmano petizione

"E' pericoloso". Migliaia di medici americani si schierano contro la nomina di Robert F.

Kennedy Jr. al ministero della Sanità. Oltre 15mila di loro hanno firmato una petizione per sollecitare i senatori a non confermare la scelta del presidente eletto Donald Trump. "La salute e il benessere di 336 milioni di americani - si legge nella petizione - dipende da un capo della Sanità che antepone la scienza, la medicina basata sulle prove e il rafforzamento dell'integrità del nostro sistema di salute pubblica. Non solo Rfk Jr non è qualificato per guidare questo ministero così importante ma è attivamente pericoloso".

La petizione è stata resa pubblica dalla Committee to Protect Health Care, la commissione per proteggere il sistema sanitario, e si citano anche alcune delle teorie complottiste diffuse da Kennedy, tra queste, il legame tra le sparatorie nelle scuole e gli antidepressivi e la pubblicizzazione di cure confutate contro il Covid 19.



