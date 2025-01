Joe Biden ha parlato oggi con la premier italiana Giorgia Meloni per esprimere i suoi ringraziamenti per il ruolo dell'Italia come leader nel G7, nella Nato e nell'Unione europea. Il presidente americano ha espresso apprezzamento a Meloni per il sostegno dell'Italia al popolo ucraino. I leader hanno affermato l'importanza e la forza dei rapporti tra Usa e Italia.



