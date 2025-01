Inferno di fuoco a Los Angeles, migliaia in fuga. In fumo le case di Billy Crystal e Paris Hilton

La Casa Bianca comunica che il presidente americano Joe Biden ha cancellato il suo viaggio in Italia a causa degli incendi che stanno devastando l'area di Los Angeles. Biden "ha deciso di annullare" la visita "per concentrarsi nei prossimi giorni sulla gestione dell'insieme della risposta federale" all'emergenza, ha affermato la portavoce Karine Jean-Pierre. Il viaggio del presidente Usa nel nostro Paese era in programma da oggi al 12 gennaio.

IL BILANCIO

Sono salite a cinque le vittime degli incendi, secondo Abc. Le vittime sono state registrate tutte nella zona di Altadena, dove divampa l'incendio Eaton.

Oltre 130.000 persone sono ora sottoposte a ordini di evacuazione dopo che un nuovo incendio è scoppiato nelle famose Hollywood Hills, riferisce Sky News. Ordini di evacuazioni obbligatorie sono stati emessi per Laurel Canyon Boulevard a ovest, fino a Mulholland Drive a nord, alla 101 Freeway a est e a Hollywood Boulevard a sud. Gli ordini di evacuazione sono stati estesi anche alla città costiera di Santa Monica, famosa per il suo molo.

Billy Crystal e Paris Hilton sono tra le celebrità che hanno perso la casa nei devastanti incendi che hanno devastato la zona di Los Angeles. Lo racconta la Bbc. Oltre 1.000 edifici sono stati distrutti da sei distinti incendi che hanno interessato la città e i suoi dintorni, punteggiata dalle ville delle star del cinema. Una delle devastazioni più gravi si è verificata nella pittoresca enclave di Pacific Palisades. Una parte del quartiere, un paradiso di strade collinari adagiate sulle montagne di Santa Monica e che scendono fino alle spiagge lungo l'Oceano Pacifico, è stata ridotta in cenere.

NESSUN ITALIANO FERITO O COINVOLTO IN SITUAZIONI GRAVI

"Nessun italiano è rimasto ferito o coinvolto in situazioni gravi per l'incolumità fisica" negli incendi a Los Angeles. Lo sottolinea la Console generale d'Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini, parlando con l''ANSA. "Abbiamo notizie di nostri concittadini che hanno perso la casa, danneggiata o distrutta dalle fiamme, o che sono stati evacuati, ma nessuno ci risulta ferito". Il consolato è al momento chiuso "per garantire l'incolumità dei dipendenti e anche perché si trova vicino alla zona con avviso di evacuazione nel comune di Santa Monica", spiega la Console. Gli appuntamenti fissati verranno spostati alla prossima settimana.

Donald Trump intanto ha ribadito che la "colpa" di quello che sta succedendo a Los Angeles è del governatore democratico Gavin Newsom. "Non ha fatto un buon lavoro", ha detto il presidente americano eletto parlando con i giornalisti dopo il suo incontro con i senatori repubblicani a Capitol Hill. Il tycoon ha definito gli incendi "una vera tragedia" e ha insistito che la responsabilità è di un "errore del governatore e dell'amministrazione".

SENZA ELETTRICITA'

Più di 1 milione e mezzo di utenti sono rimasti senza elettricità in tutto lo stato della California, ha fatto sapere l'ente dell'energia Poweroutage.us. Più di un milione vivono nella provincia della metropoli, la più popolata degli stati Uniti, 163 mila delle persone colpite si trovano a Orange County e 9.000 clienti a San Diego. Molte interruzioni sono intenzionali e preventive: le forti raffiche di venti potenti come tornado potrebbero far cadere i tralicci e causare scintille.

A tratti, l'aria è carica di fumo e cenere. Se il focolaio che preoccupava di più ieri sera si sviluppava sulle colline a picco sull'Oceano di Pacific Palisades, l'oasi vip a ovest della metropoli, al risveglio c'è anche quello attorno ad Altadena a tenere gli abitanti della contea più popolosa d'America sulle spine. Scoppiato verso le 18.30 di martedì, a 50 chilometri a est dalla costa, ha già consumato 900 ettari di terreno e costretto a evacuare anche il Jet Propulsion laboratory, il prestigioso centro di ricerca della Nasa a Pasadena. È lì che sono morte due persone. Altri due roghi si sono accesi nella San Fernando Valley.

"Per ora non c'è nessuna possibilità di contenimento", le autorità lo hanno detto senza giri di parole. Il 'Palisades wildfire' è raddoppiato nella notte fino a coprire un'area di 2.000 ettari. Il livello di contenimento è ancora dello 0%: i 1400 vigili del fuoco dispiegati sul posto stanno aiutando migliaia di residenti ad evacuare ma non riescono a domare le fiamme finché il vento caldo e secco non si abbasserà abbastanza da consentire i voli di canadair e elicotteri con acqua e ritardanti. Per di più, i loro idranti sono rimasti a secco. "Siamo di fronte a un evento senza precedenti e il consumo d'acqua ha esaurito le scorte dei tre serbatoi da 4.000 litri ciascuno che forniscono l'area", ha detto il responsabile dell'acquedotto cittadino.

Il vento si sta abbassando in queste ore, ma anche la sindaca dem Karen Bass avverte: "La situazione è in peggioramento, restate al sicuro". La fuga dal quartiere dei vip non è facile: le strade che collegano le ville sono strette, tortuose e si inerpicano lungo i canyon avvolti dalle fiamme. L'unica arteria che permette di defluire verso ovest o verso Santa Monica, a sud, è la Pacific Coast Highway, che però si è subito intasata costringendo molti ad abbandonare l'auto e fuggire a piedi. I soccorritori hanno dovuto usare bulldozer per accatastare i veicoli ai lati dell'autostrada e aprirsi il cammino tra le case e i ristoranti che bruciano uno dopo l'altra. L'attore James Woods ha postato un video su X che mostra le fiamme che inghiottono alberi e cespugli vicino a casa sua: "È come perdere una persona cara", ha detto prima di andarsene. Molti i divi di Hollywood che vivono in questo quartiere che offre privacy e viste mozzafiato: Billy Crystal, Adam Sandler, Bradley Cooper, Kate Hudson, Dr Dre, Tom Hanks. E a Hollywood, ancora salva dalle fiamme, sono stati rinviati i Critics Choice Awards, e così le premiere del biopic di Robbie Williams, Better Man, del film horror della Blumhouse, Wolf Man, e del film Unstoppable con Jennifer López. Anche il suo ex marito e produttore Ben Affleck ha dovuto lasciare la sua casa da scapolo. Divorati gli arbusti attorno alla Getty Villa, il museo che raccoglie parte della collezione d'arte della famiglia di petrolieri. Le scuole sono chiuse nelle aree colpite e circa 200 mila persone sono senza luce: la corrente viene staccata per evitare che il vento faccia cadere i tralicci, provocando scintille. Rinforzi stanno arrivando dalla California del nord e dall'Arizona; i vigili di Los Angeles stanno richiamando personale in pensione, cosa che non succedeva da 19 anni. E sui roghi e' gia' scoppiata la polemica politica. Mentre Joe Biden offriva ogni tipo di assistenza, il suo successore Donald Trump puntava il dito contro il governatore dem della California Gavin Newsom, reo a suo avviso di aver ridotto i flussi di acqua "per proteggere un pesce sostanzialmente inutile chiamato smelt".

A Hollywood annullate le anteprime di vari film per gli incendi

Varie première di film, come quello biografico su Robbie Williams 'Better Man', sono state annullata a causa delle "pericolose condizioni che stanno interessando Los Angeles" a causa dell'incendio che sta divorando zone della città da ieri sera. Anche le anteprime hollywoodiane di Unstoppable, con Jennifer Lopez, e Wolf Man, con Julia Garner e prodotto da Ryan Gosling, sono state rinviate.

"I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi e invitiamo tutti a stare al sicuro e a seguire le indicazioni e gli ordini delle autorità locali e delle agenzie governative", ha detto un portavoce della Paramount a vari organi di stampa, tra cui i siti di intrattenimento Variety e Deadline.

