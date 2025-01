In classe con una pistola, arrestato un 14enne in Georgia

Uno studente di 14 anni è stato arrestato in Georgia dopo essersi presentato a scuola con un'arma da fuoco. E' successo all'Apalache High School, lo stesso istituto superiore dove lo scorso settembre si verificò una strage di massa in cui persero la vita due studenti e due insegnanti.

Non sono state rese note le modalità di come è avvenuto l'arresto, tuttavia le autorità hanno detto che il ragazzo, la cui identità non è stata resa nota perché minorenne, non ha opposto resistenza. Alcuni membri del personale docente hanno invece lamentato che non c'è stato alcun lockdown e che gli studenti giravano tranquillamente nei corridoi tra un cambio di classe e l'altro.

L'anno scorso, Colt Gray, anche lui 14enne, fece fuoco contro undici persone uccidendone quattro. Fu arrestato e detenuto di quattro capi d'accusa. In relazione al caso, anche il padre del ragazzo fu accusato di omicidio preterintenzionale e omicidio involontario in quanto acquirente dell'arma usata dal figlio nella sparatoria.



