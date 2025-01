Usa su Sala, 'l'Iran rilasci tutti gli stranieri detenuti'

Il governo americano non si sbilancia sulla liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala sulla quale una fonte del dipartimento di Stato ha riferito all'ANSA che "spetta al governo italiano rispondere a domande specifiche". Tuttavia ribadisce che l'Iran deve "rilasciare immediatamente i cittadini di molti altri Paesi detenuti illegalmente spesso per utilizzarli come leva politica". Quanto alla vicenda Sala, il dipartimento di Stato sottolinea che "i giornalisti svolgono un lavoro fondamentale per informare il pubblico, spesso in condizioni pericolose, e devono essere protetti".



