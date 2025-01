Trump mostra su Truth una mappa con il Canada parte degli Usa

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump torna a insistere sull'annessione del Canada e nella notte ha condiviso una nuova mappa degli Stati Uniti, che incorpora il Canada come suo territorio.

Su Truth Trump ha condiviso una mappa che mostra il Canada come parte degli Stati Uniti e ha scritto: "Oh Canada!". In un altro post l'immagine degli Stati Uniti e del Canada ricoperti dalla bandiera americana a stelle e strisce. Ieri il presidente eletto ha minacciato di usare la "forza economica" per annettere il Canada.

Il primo ministro della Groenlandia Múte B. Egede ha intanto replicato alle minacce di Trump, di usare la forza per annettere l'isola: "La Groenlandia è dei groenlandesi. Ci tengo a ripeterlo" ha dichiarato, intervistato dall'emittente di servizio pubblico danese, DR, al suo arrivo all'aeroporto di Copenaghen ieri notte, definendo "gravi" le affermazioni di Trump e aggiungendo che per ora non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito.

Il ministro degli esteri di Panama, Javier Martinez-Acha, ha respinto a sua volta le minacce di annessione avanzate dal tycoon: la sovranità del Canale di Panama "non è negoziabile, come ha già dichiarato il presidente, José Raúl Mulino", ha ribadito. "Voglio essere chiaro. Le opinioni del signor Trump, secondo cui avrebbe discusso di una somma di denaro, non sono vere e non è arrivato alcun tipo di offerta a questo governo e sia chiaro: il Canale appartiene ai panamensi e continuerà ad essere così", ha aggiunto parlando ai media panamensi.

"Il presidente, José Raúl Mulino, aveva già chiarito che la sovranità del nostro canale non è negoziabile", ha detto il ministro, precisando che si tratta di "una conquista irreversibile" e che "fino al 20 gennaio, il governo degli Stati Uniti sarà guidato da Joe Biden. A partire dal 20 gennaio avremo rapporti con il signor Trump e il suo governo e Panama ha tutta l'intenzione di cooperare e mantenere ottimi rapporti con diversi governi"

Sulle frasi di Trump è intervenuto anche il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot, "escludendo" che l'Unione europea consenta ad altri paesi "di violare i suoi confini sovrani". La Groenlandia, ha detto Barrot su France Inter - territorio autonomo della Danimarca, è "un territorio dell'Unione europea. E' escluso che l'Ue consenta ad altre nazioni, quali che siano, di violare i suoi confini sovrani".

