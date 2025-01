Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema di bloccare la sua sentenza di condanna per il caso Stormy Daniels prevista venerdì. Lo riporta The Hill.

"Questa Corte dovrebbe sospendere immediatamente ulteriori procedimenti presso il tribunale di New York per prevenire gravi ingiustizie e danni all'istituzione della Presidenza e alle operazioni del governo federale", hanno scritto gli avvocati del tycoon nel ricorso.



