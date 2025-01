Media, altri due incendi a Los Angeles (2)

Los Angeles è ancora sotto shock per il grande e rapido incendio che sta divorando la sua costa all'altezza di Pacific Palisades, ricco quartiere che si sviluppa sulle colline affacciate sull'Oceano a ovest della città. Trentamila persone sono state evacuate, più di 10mila edifici sono bruciati o minacciati dalle fiamme che hanno divorato più di 1.170 ettari di terreno (quasi 3.000 acri).

Alimentato dalla siccità, ma soprattutto dall'intensa tempesta di vento che si abbatte su tutta l'area, il fuoco ormai lambisce la città di Santa Monica. Le raffiche calde e secche, previste fino a 130 chilometri orari, dovrebbero durare fino all'alba ora locale, le prime ore del pomeriggio in Italia.

Nella serata di ieri sono scoppiati altri due focolai: l'Eaton fire brucia a circa 50 chilometri all'interno, tra Altadena e Pasadena; un terzo incendio è nella San Fernando Valley, a Sylmar. Anche qui sono in corso evacuazioni.



