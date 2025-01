Tre video di Jabbar, in uno pianificava di uccidere la famiglia

Sono tre i video registrati da Shamsud-Din Jabbar, l'uomo di 42 anni che la polizia sospetta abbia guidato un pick-up contro la folla a Bourbon Street, a New Orleans, uccidendo almeno 15 persone e ferendone decine.

La Cnn riporta che l'uomo potrebbe aver registrato i video mentre guidava da casa sua in Texas verso la Louisiana.

Jabbar, un cittadino statunitense e veterano dell'esercito che ha prestato servizio in Afghanistan, ha fatto riferimento nei video al suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una "festa" con l'intenzione di ucciderli, hanno detto due funzionari che erano stati informati sulle registrazioni. Ma Jabbar ha riferito nei video di aver cambiato i suoi piani e di essersi unito all'Isis, e ha fatto riferimento a diversi sogni che aveva fatto sul perché avrebbe dovuto unirsi al gruppo terroristico, secondo i funzionari.



