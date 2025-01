L'attacco di New Orleans è indagato come sospetto atto di terrorismo, sebbene un funzionario dell'Fbi abbia affermato in una conferenza stampa che non è stato un evento terroristico. Lo riferisce il New York Times citando due fonti delle forze dell'ordine. Lo stesso quotidiano afferma che il killer è morto in seguito alla sparatoria con gli agenti.



