Governatore Louisiana,a New Orleans orribile atto violenza

"Un orribile atto di violenza ha avuto luogo a Bourbon Street questa mattina. Vi prego di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e per i primi soccorritori sul posto. Invito tutti coloro che si trovano nei pressi della scena ad evitare la zona": lo scrive su X il governatore della Louisiana, Jeff Landry.

La strage a New Orleans, dove un pickup ha travolto la folla prima che il conducente scendesse dal veicolo e iniziasse a sparare uccidendo almeno 10 persone, è avvenuto nel popolare quartiere francese della città, la storica Bourbon Street che è una zona turistica piena di bar e ristoranti dove si prevedeva un grande affollamento per la notte di Capodanno.

L'attacco è avvenuto inoltre poche ore prima che la città ospitasse la partita annuale di football americano universitario, il Sugar Bowl, un campionato importante a cui partecipano le migliori squadre: oggi, l'Università della Georgia avrebbe dovuto affrontare Notre Dame. Circostanze per le quali - riferiscono i media americani - era stata rafforzata la sicurezza con il dispiegamento di tutti gli agenti disponibili.





