Auto sulla folla a New Orleans, almeno 10 morti e 35 feriti. 'Il killer voleva fare una strage'

Almeno dieci persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite dopo che un pickup ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans.

Secondo le prime informazioni l'auto ha investito la gente a Bourbon Street a velocità elevata, prima che il conducente, a quanto affermano testimoni sul posto, scendesse e iniziasse a sparare con un'arma. La polizia ha poi risposto al fuoco. Un portavoce della polizia di New Orleans ha detto alla Cbs News che "non si conosce il numero dei feriti, ma sono stati segnalati dei decessi". Il capo della polizia Anne Kirkpatrick ha dichiarato che si è trattato di 'un atto di terrorismo'. L'agente speciale dell'Fbi Althea Duncan, che sovrintende le indagini sull'attacco di New Orleans, ha contraddetto in conferenza stampa la sindaca della città affermando che "questo non è un evento terroristico". Duncan ha riferito che sono stati trovati "ordigni esplosivi improvvisati" e che si sta lavorando per scoprire se siano "utilizzabili".

L'uomo correva ad alta velocità ed era fortemente intenzionato a causare una carneficina, secondo quanto riferito dalle autorità in una conferenza stampa. L'attentatore ha anche sparato sulla polizia e ha ferito due agenti.

"L'8° distretto sta lavorando a un incidente di massa che coinvolge un veicolo che ha investito una grande folla tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati dal Noems (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 morti. I partner della sicurezza pubblica stanno intervenendo sulla scena. Seguiranno gli aggiornamenti man mano che verranno ricevuti", si legge in un comunicato dell'agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready. Agenti dell'Fbi sono arrivati a New Orleans, sul luogo dell'attacco, secondo quanto riporta un giornalista dell'emittente tv statunitense Wcax

Le 30 persone rimaste ferite sono state trasportate in cinque ospedali: lo riferisce l'agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready. Si tratta degli ospedali University Medical Center, Touro Hospital, East Jefferson General Hospital, Ochsner Medical Center Jefferson Campus e Ochsner Baptist Campus.

La strage è avvenuta nel popolare quartiere francese della città, la storica Bourbon Street che è una zona turistica piena di bar e ristoranti dove si prevedeva un grande affollamento per la notte di Capodanno. L'attacco è avvenuto inoltre poche ore prima che la città ospitasse la partita annuale di football americano universitario, il Sugar Bowl, un campionato importante a cui partecipano le migliori squadre: oggi, l'Università della Georgia avrebbe dovuto affrontare Notre Dame. Circostanze per le quali - riferiscono i media americani - era stata rafforzata la sicurezza con il dispiegamento di tutti gli agenti disponibili.

"Un orribile atto di violenza ha avuto luogo a Bourbon Street questa mattina. Vi prego di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e per i primi soccorritori sul posto. Invito tutti coloro che si trovano nei pressi della scena ad evitare la zona": lo scrive su X il governatore della Louisiana, Jeff Landry. La polizia ha invitato la popolazione a stare lontano da Bourbon e Canal Street.

