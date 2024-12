Usa rimpatriano un detenuto tunisino da Guantanamo

Gli Stati Uniti hanno rimpatriato in Tunisia un detenuto dal carcere militare di Guantanamo Bay a Cuba. Lo ha annunciato il Pentagono. Si tratta del quarto detenuto ad essere trasferito questo mese, ricorda la Cnn.

Ridah Bin Saleh al-Yazidi, 59 anni, è stato ritenuto idoneo al trasferimento dopo un "rigoroso processo di revisione", ;;ha affermato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in una dichiarazione, più di 22 anni dopo il suo primo arrivo nella struttura.

Il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha notificato al Congresso la sua intenzione di rimpatriare Yazidi in Tunisia nel gennaio 2024. Non è mai stato accusato di alcun crimine.

I gruppi per i diritti umani affermano il tunisino è stato incarcerato a Guantanamo fin dal giorno della sua apertura, l'11 gennaio 2002. Secondo una valutazione militare statunitense del 2007, era accusato di appartenere al gruppo militante al Qaeda.





