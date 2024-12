Jolie e Pitt raggiungono l'accordo di divorzio dopo 8 anni

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo dopo otto anni di uno dei divorzi più lunghi e amari nella storia di Hollywood. Lo riporta Sky News sottolineando che non sono ancora stati depositati documenti in tribunale e l'accordo dovrà essere firmato da un giudice.

Jolie, 49 anni, e Pitt, 61 anni, sono stati una delle coppie più in vista di Hollywood per 12 anni, soprannominati 'Brangelina', i due vincitori dell'Oscar hanno sei figli insieme.

Dopo essersi sposata nel 2014, Jolie ha chiesto il divorzio nel 2016, in seguito a un volo su un jet privato dall'Europa durante il quale ha affermato che Pitt era stato violento nei suoi confronti e nei confronti dei loro figli. Nel 2019 un giudice li ha dichiarati divorziati e single, ma la gestione dei loro beni e l'affidamento dei figli hanno dovuto essere decisi separatamente. Poco dopo, un giudice privato assunto da Pitt prese una decisione che prevedeva l'affidamento paritario dei figli, ma Jolie presentò istanza affinché Pitt venisse rimosso dal caso a causa di un conflitto di interessi non denunciato. La corte d'appello diede il suo assenso, il giudice venne rimosso e la coppia dovette ricominciare da capo.

Il ricorso a giudici privati, una mossa sempre più comune tra le celebrità che si separano negli ultimi anni, ha fatto sì che i procedimenti giudiziari siano tenuti in gran parte segreti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA