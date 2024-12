Biden celebra Carter, America e mondo perdono un grande leader

"L'America e il mondo hanno perso un leader straordinario" con la scomparsa di Jimmy Carter, che "ho avuto l'onore di chiamare per decenni un mio amico". Lo afferma Joe Biden, ordinando funerali di stato a Washington per l'ex presidente. "E' stato un uomo di carattere e coraggio, speranza e ottimismo", un "uomo di principio, fede e umiltà" che "ci ha mostrato che siamo un grande paese perché siamo persone brave, onorevoli, coraggiose, umili e forti".

"Ha lavorato senza sosta per un mondo migliore e più giusto".

Bill e Hillary Clinton ricordano così Jimmy Carter. "Guidato dalla fede, il presidente Carter ha vissuto per servire gli altri fino alla fine", affermano Bill e Hillary Clinton in una nota.



