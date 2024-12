Usa, revocato dopo un'ora lo stop a voli di American Airlines

Lo stop al decollo imposto ai voli dell'American Airlines negli Stati Uniti è stato revocato dopo un'ora. Lo rende noto l'Agenzia federale per l'aviazione civile americana, Federal Aviation Administration (Faa). Poco prima la compagnia aerea aveva annunciato lo sospensione di tutti i voli per "problemi tecnici". Faa e American Airlines non hanno ancora spiegato la natura del problema, avvenuto alla vigilia di Natale, un giorno di viaggi aerei estremamente intenso.



