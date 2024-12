Paris Hilton non esclude futuro in politica, 'potrebbe accadere'

Paris Hilton non esclude una sua discesa in campo in politica. Nel corso di una visita a Capitol Hill per l'approvazione da parte della camera di nuove misure contro gli abusi sui minori ospiti di istituti pubblici o privati, l'ereditiera ha detto: "Dopo essere venuta qui tante volte e aver visto come la mia voce può fare davvero la differenza, posso immagine" di puntare a una carica elettiva.

Hilton ha ammesso di essere molto orgogliosa per il via libera del Congresso allo Stop Institutional Child Abuse Act, un'iniziativa che da tempo le sta molto a cuore. In un documentario, l'ereditiera infatti ha raccontato di essere stata abusata fisicamente e a livello emotivo quando era in un collegio per teenager difficili nello Utah.

"Ho lavorato duramente su questo disegno di legge negli ultimi due anni e vederlo approvato dal Congresso è stato uno dei momenti più incredibili della mia vita", ha spiegato Hilton precisando che indipendentemente dallo scambiare o meno Hollywood con il mondo politico, le sue visite a Washington continueranno. "E' solo l'inizio. C'è molto da fare. Ho visto il potere dell'usare la mia voce e dire la verità. Tornerò a Washington", ha messo in evidenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA