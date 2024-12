Pena di morte, record di sì per la moratoria all'Onu

L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la risoluzione per la moratoria sulla pena di morte co-presentata da Italia e Argentina in rappresentanza di una task force di 44 Paesi. Il testo ha ottenuto un record di sì, 130, con 32 contrari e 22 astenuti. A novembre la risoluzione era stata votata in Commissione con 131 voti a favore, record assoluto (la risoluzione viene presentata e votata ogni due anni, due anni fa era stato raggiunto il precedente record di 125 voti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA