Il presidente eletto Donald Trump non ha immunità dalle accuse nel caso pornostar in cui una giuria lo ha dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno: lo ha stabilito il giudice Juan Merchan. Lo riferisce la Cnn. Il giudice ha affermato che la sua testimonianza al processo riguarda "interamente una condotta non ufficiale che non ha diritto a protezioni di immunità".



