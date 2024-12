Una sparatoria è in corso nella scuola cristiana Abundant Life a Madison, in Wisconsin. Lo riporta la Cnn. Ci sarebbero diversi feriti.

L'aggressore che ha aperto il fuoco in una scuola in Wisconsin è stato ucciso dalla polizia. Lo riferisce la polizia. Tra i feriti ci sono dei bambini, mentre un impiegato della scuola potrebbe essere stato ucciso.



