Biden, sparatoria in Wisconsin scioccante e insensata

'Scioccante e irragionevole": così Joe Biden commentando in una nota la sparatoria in una scuola in Wisconsin. "Abbiamo bisogno - afferma - che il Congresso agisca. Ora. Da Newtown a Uvalde, da Parkland a Madison, a tante altre sparatorie che non ricevono attenzione, è inaccettabile che non siamo in grado di proteggere i nostri figli da questa piaga della violenza armata. Non possiamo continuare ad accettarla come normale. Ogni bambino merita di sentirsi al sicuro nella propria classe. Gli studenti in tutto il nostro paese dovrebbero imparare a leggere e scrivere, non dover imparare a schivare le pallottole e a cercare riparo".





