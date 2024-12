Biden: l'alleanza Seul-Washington è pilastro della pace in Asia

L'alleanza tra Seul e Washington "rimarrà il pilastro della pace e della prosperità" nella regione dell'Asia-Pacifico, ha dichiarato il presidente americano Joe Biden al primo ministro e presidente ad interim sudcoreano Han Duck-soo.

Durante questo primo scambio tra Biden e Han da quando quest'ultimo ha assunto la carica del predecessore Yoon Suk-yeol messo sotto accusa ieri dal Parlamento, il presidente Usa ha "espresso il suo apprezzamento per la resilienza della democrazia e dello stato di diritto nella Repubblica di Corea", ha affermato la Casa Bianca in una dichiarazione.

Il leader d'opposizione Lee Jae-myung ha dichiarato oggi in conferenza stampa che il suo partito non prenderà in considerazione per ora un impeachment contro Han, dopo la destituzione di Yoon Suk-yeol. Lo riportano i media locali. Il capo del Partito democratico di Corea ha detto ai giornalisti di aver sottolineato al premier e presidente ad interim l'importanza di gestire gli affari di Stato in una posizione neutrale, durante una telefonata avuta ieri con lo stesso Han.





