Usa, Trump: 'Avvistati droni misteriosi, abbatteteli'

Donald Trump interviene sui misteriosi droni avvistati in molti stati americani. "Misteriosi droni sono avvistati in tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza.

Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti abbatteteli", afferma il presidente Usa eletto sul suo social Truth. I timori per gli avvistamenti stanno salendo e innervosendo anche il Congresso americano, che chiede risposte alle autorità.

"Non siamo a conoscenza di nessuna minaccia o di attività nefasta". Lo afferma il segretario alla Sicurezza nazionale americano Alejandro Majorkas rispondendo a chi gli chiedeva dei molteplici avvistamenti di droni in New Jersey, Pennsylvania e New York. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha annunciato delle missioni di elicotteri statali per cercare di capire cosa stia accadendo in seguito alle segnalazioni e ai timori crescenti dei residenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA