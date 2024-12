Amazon dona 1 milione di dollari per l'insediamento di Trump

Dopo Mark Zuckerberg, arriva Jeff Bezos. Il proprietario di Amazon e del Washington Post donerà 1 milione di dollari per la cerimonia di insediamento di Donald Trump, proprio come ha fatto il ceo di Meta nei giorni scorsi.

Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate. Bezos incontrerà il presidente Usa eletto la prossima settimana a Mar-a-Lago, secondo quanto annunciato dallo stesso Trump ieri a Wall Street. "Verrà la prossima settimana in Florida", ha detto il tycoon.



