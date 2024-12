Trump: 'Contrario agli attacchi con i missili in Russia'

"Sono assolutamente contrario agli attacchi con missili in Russia. Stiamo solo intensificando questa guerra e peggiorandola. Penso che sia un errore molto grave, un errore molto grave". Lo ha detto Donald Trump nell'intervista a Time. Quanto alla domanda sugli aiuti all'Ucraina, il presidente eletto non ha risposto direttamente se continuerà a fornirli o no: "Voglio raggiungere un accordo. Questa guerra non sarebbe mai dovuta iniziare. Putin non avrebbe invaso l'Ucraina se fossi stato presidente".

"Netanyahu ha fiducia in me e sa che voglio la fine della guerra", ha aggiunto detto Donald Trump senza tuttavia rivelare se il premier israeliano gli abbia dato garanzia sulla cessazione delle ostilità prima dell'inizio del suo mandato, come richiesto dal presidente eletto. "La crisi in Medio Oriente sarà risolta, sarà più complicata della Russia e dell'Ucraina ma sarà risolta", ha detto il tycoon senza entrare nel dettaglio.

Donald Trump ha poi affrontato l'argomento sulle vaccinazioni e su Robert F.Kennedy, suo candidato alla guida del Dipartimento della salute e noto no-vax. Ci sarà una "grande discussione" sulla fine dei programmi di vaccinazione per i bambini . "Ne parleremo. Il tasso di autismo è a un livello che nessuno ha mai creduto possibile. C'è qualcosa che lo causa", ha detto Trump alla rivista Time riferendosi alla tesi sostenuta da Kennedy ma che non ha nessun riscontro scientifico che i vaccini provochino l'autismo nei bambini. Alla domanda se la sua amministrazione potrebbe eliminare alcuni vaccini, il presidente eletto ha risposto: "Potrebbe, se riteniamo che siano pericolosi".

