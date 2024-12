Cresce popolarità di Mangione tra donazioni, gadget e ammiratrici

Cresce la popolarità di Luigi Mangione, il killer accusato di aver ucciso con una pistola a New York Brian Thompson, ceo di United Healthcare, un colosso assicurativo medico. Dopo la sua incriminazione sono piu' di mille le donazioni versate in una raccolta fondi online per la sua difesa legale, con messaggi di supporto e persino celebrazioni del crimine. Sui muri di New York sono apparsi manifesti 'Wanted' con i volti del ceo assassinato e di altri dirigenti del settore, contro cui cova un vasto risentimento in America per gli alti costi e le scarse prestazioni erogate. Alcuni siti web vendono merchandise Mangione, tra cui cappelli con la scritta 'Ceo Hunter' (cacciatore di ceo) stampata su un bersaglio. E molti utenti dei social media, soprattutto giovani donne, sono andati in estasi per il suo sorriso e i suoi addominali scolpiti.

Il manifesto - Le mutue private sono "mafiosi diventati troppo potenti" e che sfruttano gli Stati Uniti "per accumulare immensi profitti". Lo scrive Luigi Mangione, il ragazzo accusato di aver ucciso il Ceo di United Healthcare Brian Thompson, nelle tre pagine del manifesto che, secondo la responsabile della polizia di New York Jessica Tisch, "riflette sia il movente che il modo di pensare" del presunto assassino. Mangione scrive che gli Stati Uniti hanno "il sistema sanitario più caro del mondo" e tuttavia il suo paese è al 42esimo posto come aspettativa media di durata della vita", ha appreso la Cbs da fonti della polizia, secondo cui il testo scritto a mano rappresenta una assunzione di responsabilità in cui Mangione cerca di giustificare il suo gesto. Secondo esperti di intelligence della polizia è stato il risentimento di Mangione verso United Healthcare e le altre società di assicurazione per la salute che lo hanno spinto a uccidere. Il ragazzo scrive che altri hanno gettato luce sulla "corruzione e l'avidità" di queste corporation ma che lui è stato il primo a fronteggiarle "con tale brutale onestà". La polizia pensa che l'ispirazione di Mangione sia stato l'Unabomber Ted Kaczynski.

Le indagini - La polizia di New york ha escluso che i bossoli trovati a Central Park da un dog walker siano stati abbandonati da Luigi Mangione, il ragazzo accusato di aver ucciso il Ceo di United Healthcare brian Thompson. Non sono dello stesso calibro, ha detto la polizia al New York Post.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA