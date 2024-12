A Los Angeles commemorato il lancio del San Marco 1 nel 1964

Los Angeles, terra fertile dell'innovazione tecnologica grazie ad aziende, università e istituti governativi, ha celebrato la Giornata italiana dello spazio. L'evento commemora il lancio del San Marco 1 nel 1964, che rese l'Italia il terzo Paese al mondo a mettere in orbita un proprio satellite, dopo Unione Sovietica e Stati Uniti.

"Da quel primo lancio, il settore aerospaziale italiano non si è più fermato, con un fatturato che nel 2024 ha raggiunto i 18 miliardi di euro. Il nostro export verso la California supera i 70 milioni di dollari", ha dichiarato la console generale Raffaella Valentini, che ha introdotto una tavola rotonda sui contributi italiani alle missioni su Marte ed Europa (una delle lune di Giove), organizzata dall'Istituto italiano di cultura, dal consolato e dalla Fondazione italian scientists & scholars in North America (Issnaf).

"Lo spazio ha sempre affascinato l'umanità. Non sorprende che tanti bambini sognino di diventare astronauti e qui con noi ora abbiamo illustri ricercatori che hanno trasformato il sogno infantile in risultati rivoluzionari", ha detto Emanuele Amendola, direttore dell'Istituto italiano di cultura.

All'evento sono intervenuti anche Alessandro Rettura, ingegnere di sistemi presso il Jet propulsion laboratory della Nasa a Pasadena, impegnato nella missione Europa Clipper, Stefano Cappucci, senior engineer nell'azienda con sede a Long Beach Relativity Space e Francesco Grilli, vicepresidente della Qualcomm Technologies di San Diego, specializzato in comunicazioni satellitari. "Questa è una terra ricca di talenti: nati e formati in Italia, hanno scelto di lavorare in Nord America. Siamo più di 3.800, membri" ha sottolineato Cinzia Zuffada, presidente di Issnaf e scienziata da decenni in forze al Jpl.



