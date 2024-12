TikTok presenta una mozione di emergenza per bloccare l'entrata in vigore della legge che prevede il divieto della piattaforma o la sua vendita da parte di Bytedance entro il 19 gennaio. La mozione, riportano i media americani, punta a sospendere l'entrata in vigore della norma mentre è in corso la revisione della Corte Suprema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA