L'albatros più vecchio del mondo depone un uovo alle Hawaii

Il volatile più vecchio al mondo ha deposto un uovo a 74 anni. Lo riferiscono i media americani citando l'ente della fauna selvatica. Si tratta di Wisdom, una femmina di albatros di Laysan che non deponeva uova da quattro anni. L'evento si è verificato sull'atollo di Midway, al largo delle coste delle Hawaii. Secondo gli esperti, si tratterebbe del suo 60/o uovo.

Wisdom è sopravvissuta a diversi compagni - gli albatri di Laysan sono monogami, quindi le coppie restano assieme a vita e depongono un uovo una volta all'anno - tuttavia il suo ultimo compagno Akeakamai, è scomparso da anni. Quando Wisdom è ritornata sull'atollo la settimana scorsa ha cominciato a cercare altri maschi e alla fine è riuscita a deporre un uovo.

"Siamo ottimisti che l'uovo si schiuderà - ha detto Jonathan Plissner, biologo al Midway Atoll National Wildlife Refuge - ogni anno milioni di uccelli marini ritornano in questo rifugio per le nidiate e per crescere i loro pulcini. Gli albatri covano per circa sette mesi, una volta usciti dall'uovo spiccano il volo dopo cinque mesi. La vita media di un albatro di Laysan è di 68 anni.



