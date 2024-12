Cosa può voler dire il messaggio sulle pallottole: 'Negare, deporre, difendere'

'Deny, Depose, Defend' (negare, deporre, difendere): delle tre parole incise su proiettili e bossoli trovati sul luogo dove è stato ucciso il ceo del colosso sanitario UnitedHealthcare Brian Thompson, due ricalcano il titolo del libro 'Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It' in cui il giurista della Rutgers University Jay Feinman aveva analizzato nel 2010 come le compagnie assicurative negli Stati Uniti sistematicamente ritardino, neghino o difendano in tribunale il pagamento di legittimi risarcimenti per massimizzare i profitti a danno dei consumatori.

