Sullivan, 'Fbi resti indipendente e isolato dalla politica'

L'Fbi dovrebbe rimanere "un'istituzione indipendente, isolata dalla politica": lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan commentando su Nbc la decisione di Donald Trump di nominare Kash Patel come direttore del Bureau prima che il mandato di Christopher Wray sia terminato. "L'attuale direttore dell'Fbi Chris Wray - ha spiegato Sullivan - è stato in realtà nominato da Donald Trump. Joe Biden non lo ha licenziato. Si è affidato a lui per svolgere le sue responsabilità come direttore dell'Fbi e gli ha permesso di portare a termine il suo mandato durante l'amministrazione Biden".



