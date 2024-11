Nyt, Trudeau da Trump a Mar-a-Lago dopo minaccia dazi

Il premier canadese Justin Trudeau è sbarcato venerdì sera in Florida per incontrare Donald Trump a Mar-a-Lago dopo la minaccia del presidente eletto di imporre nel giorno del suo insediamento tariffe del 25% su beni provenienti dal Canada e dal Messico finché i due Paesi confinanti non metteranno fine al traffico di droga e di irregolari negli Usa. Lo scrive il New York Times, secondo cui Trudeau dovrebbe rimanere in zona per la notte di venerdì, ma non a Mar-a-Lago.



