Mafalda, il personaggio di Quino, per un giorno all'Onu

Mafalda, il personaggio creato dal disegnatore argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, detto Quino, è stata ospite alle Nazioni Unite a New York il giorno del suo sessantesimo compleanno. Una statuetta dell'eterna bambina, scolpita dall'artista argentino Pablo Irrgang, è arrivata all'Onu accompagnata dal ministro della Cultura di Buenos Aires, Gabriela Ricardos e da Guillermo Lavado, nipote di Quino.

"I valori che Mafalda ha sempre promosso sono stati quelli della pace , della giustizia, dell'istruzione e, soprattutto, della libertà", ha affermato Ricardos. "Mafalda è una ragazza con una visione unica: perspicace, critica e interessata alle questioni globali; una ragazza di San Telmo, un quartiere di Buenos Aires, ma preoccupata per la pace nel mondo e per ciò che sta accadendo al pianeta", ha spiegato la signora Ricardes.

Mafalda, attraverso le strisce disegnate da Quino, offre una critica sociale e politica comica e penetrante attraverso gli occhi di una ragazzina curiosa e idealista. Con il suo spirito acuto, mette in discussione l'ingiustizia, la disuguaglianza e l'ipocrisia nel mondo, esprimendo preoccupazioni per la pace, i diritti umani e il futuro dell'umanità.

È, senza dubbio, un simbolo della coscienza sociale e del desiderio di trasformare il mondo, mescolando umorismo e riflessioni profonde, come quando, in una striscia divenuta storica, si rivolge a sua madre, che ha studiato pianoforte e frequentato l'università, ma l'ha abbandonata dopo il matrimonio e fa la casalinga: "Mamma cosa ti piacerebbe fare se tu potessi vivere?" chiede la bambina.

I fumetti di Mafalda, che Quino ha disegnato dal 1964 al 1973, sono stati pubblicati sui più importanti giornali del mondo. Per il Natale 1966 l'autore pubblicò il primo libro che raccoglieva in ordine cronologico le strisce di Mafalda. La tiratura di 5 000 copie andò esaurita in due giorni.

"Mafalda incarna tanti valori che, oggi, sono molto più necessari nel mondo: i valori della pace, del femminismo, dell'equità, dell'uguaglianza, dell'ecologia, della tutela del mondo. Questi sono valori così trascendenti e importanti che sono più importanti che mai in questo momento" ha commentato l'artista Pablo Irrgang.



