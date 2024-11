Presidente Messico a Trump, nessun piano di chiudere confine

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, replica a Donald Trump e precisa che non c'è alcun piano di chiudere il confine con gli Stati Uniti.

Il presidente eletto ha riferito su Truth di aver parlato con Sheinbaum e che la presidente si è detta d'accordo a fermare la migrazione, "effettivamente chiudendo il confine" con gli Stati Uniti. "Nella conversazione con Trump ho spiegato la strategia del Messico per affrontare il fenomeno della migrazione rispettando i diritti umani. Ribadiamo che la posizione del Messico non è quella di chiudere i confini ma di costruire un ponte fra i governi e i popoli", ha detto Sheinbaum.



