Il Kentucky mette all'asta il whiskey confiscato dalla polizia

Il Kentucky capitalizza sull'alcol confiscato dalla polizia durante le operazioni anti-crimine. Secondo quanto riferisce il New York Times, per la prima volta lo stato famoso per le sue distillerie, metterà all'asta 32 bottiglie, tra cui alcune rare. La vendita all'incanto si svolgerà online e le offerte possono essere presentate fino all'11 dicembre, la momento non è stato reso noto quanto frutterà la vendita.

I collezionisti potranno sbizzarrirsi tra un Old Fitzgerald Counties of Ireland con decanter in porcellana, un Old Rip Van Winkle Handmade Bourbon invecchiato dieci anni, Blanton's Single Barrel Gold, Eagle Rare, E.H. Taylor Seasoned Wood and Four Grain, Weller Antique 107. "E' davvero un'ottima asta - ha commentato Eric Gregory, presidente delle distillerie del Kentucky - ci sono delle rare bottiglie difficili da trovare sul mercato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA