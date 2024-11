Per Dictionary.com la parola dell'anno è 'demure', modesto

Per dictionary.com la parola del 2024 è 'demure', equivalente di 'modesto', 'riservato', 'discreto'. Il termine è diventato un fenomeno dopo un video pubblicato lo scorso agosto dalla TikToker americana Jools Lebron. Nel segmento di 17 secondi, l'ex cassiera dell'Illinois parlava di come essere 'modesti o umili a lavoro'. Il contenuto diventò immediatamente virale su con oltre 41 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma. Da allora celebrities tra cui Jennifer Lopez, Olivia Rodrigo, RuPaul, Joe Jonas e Penn Badgley hanno realizzato video su social media usando la voce di quelli della Lebron. Persino la Nasa, l'ente spaziale americano, ha usato la frase in una campagna di marketing online.

A fine agosto, la Lebron aveva un pubblico di due milioni di utenti sulla piattaforma di video. Lei stessa ha annunciato che grazie al successo è riuscita a pagare le spese per la sua transizione di genere e a sostenere la sua famiglia. "Sono cresciuta - ha detto - in una zona modesta di Chicago e sono finalmente in grado di dare alla mia famiglia un alloggio decente in un bel quartiere".



