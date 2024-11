"Una grande vittoria". Così il portavoce di Donald Trump ha definito in una nota l'archiviazione dei due casi a suo carico da parte del procuratore speciale Jack Smith.

Dopo aver archiviato il procedimento per l'assalto a Capitol Hill, il procuratore speciale Jack Smith ha annunciato che lascerà cadere il procedimento contro il presidente eletto Donald Trump anche per le carte segrete portate a Mar-a-Lago. Lo riferisce la Cnn.



