Cnn, Trump nomina Scott Bessent segretario al Tesoro

Donald Trump ha nominato Scott Bessent segretario al Tesoro. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Bessent è un hedge fund manager, top fundraiser di Trump e suo ex consigliere economico favorevole ai dazi. In campagna elettorale ha, infatti, difeso le proposte economiche del tycoon nonostante l'opposizione di alcuni a Wall Street, che temono che imporre tariffe radicali scatenerà guerre commerciali e alla fine aumenterà i prezzi per i consumatori americani.





