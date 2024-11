Usa, Trump ammette che Gaetz 'potrebbe non essere confermato'

Donald Trump ha ammesso che il controverso Matt Gaetz potrebbe non essere confermato dal Senato nel ruolo di segretario alla Giustizia americano. Lo riferisce in esclusiva il New York Times. In conversazioni private, il presidente Usa eletto ha confessato questo timore ma pubblicamente non ha mostrato alcun segno di voler di ritirare la nomina e continua a fare pressioni sui senatori.

Oggi il giudice Juan Merchan si pronuncerà sul caso contro Donald Trump per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Il presidente Usa eletto è stato condannato da una giuria a maggio per 34 reati, ma il giudice potrà decidere se archiviare il caso in seguito alla sentenza della Corte suprema sull'immunità presidenziale o se condannarlo. Se Merchan decidesse di chiudere il procedimento sulla base della decisione del massimo tribunale americano non ci sarà nessuna condanna, in caso contrario il team di legali di Trump cercherà con tutta probabilità di opporsi o ritardare qualsiasi condanna, insistendo sul fatto che interferirebbe con il suol ruolo di commander-in-chief.



