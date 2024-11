Trump nomina ex capo della Sec procuratore a Manhattan

Donald Trump comincia a piazzare i suoi fedelissimi anche in posti chiave dell'apparato giudiziario: "sono lieto di annunciare - scrive il tycoon in un comunicato diffuso dalla sua campagna - che Jay Clayton, di New York, presidente della Securities and Exchange Commission (l'equivalente della Consob italiana, ndr) durante il mio primo mandato, dove ha svolto un lavoro incredibile, è nominato procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York". Un procuratore chiave perchè ha competenza su Manhattan, sede di alcuni processi a carico del tycoon.



